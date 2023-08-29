Более 30 населенных пунктов Владимирской области временно останутся без электричества 29 августа...

Более 30 населенных пунктов Владимирской области временно останутся без электричества29 августа 2023 года запланированы работы на системах электроснабжения. Об этом сообщили "Александровские вести" в своем телеграм-канале.Александровский район:- д.Колпаково, д.Наумово, д.Афанасьево, д.СтепанихаОтключение с 09.30 - 16.00.- д.Рюменское, д.КопылихаОтключение с 09.30 - 15.00.- д.Бакино, д.Мячково, д.Буньково, Б.Маринкино, д.Вязьмино, Б.Шимоново, д.Бельтеевка, д.Башкино , д.Николаевка, д.Каблуково, д.Межаково, д.Шимохтино, д.Шихово, д.Клемячево, Новоселка-Кудрино, д.Прокофьево, д.Козлаково, д.Поречье, д.Рябинино, д.Бутырки, д.Демьяново, д.Высоково, д.Куликовка, д.Четверть, Паткино.Отключение с 09.30 - 11.00.Фото freepik.com