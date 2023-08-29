Спортсменка ушла после тренировки, и с тех пор ее никто не видел.

Спортсменка ушла после тренировки, и с тех пор ее никто не видел.Вчера, 28 августа, Алина Горбачева присутствовала на тренировке по фигурному катанию в "Чкалов Арене" на улице Летной в Москве. Ближе к 19 часам, когда занятие закончилось, 16-летняя девушка покинула здание. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.Сообщается, после после тренировки спортсменка направилась в сторону парка, который находится неподалеку. СМИ уточняют, что там фигуристку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако после этого она в их поле зрения не попадала.Что именно произошло со спортсменкой – неизвестно. Как сообщают источники, поисками девушки занимаются полицейские с собаками, а также поисково-спасательный отряд. Известно, что после тренировки у нее был с собой рюкзак, мобильный и планшет. Также СМИ пишут, что во время занятия, около 18 часов, у Алины произошел конфликт с тренером.Как сообщает , на Покровской набережной нашли рюкзак Горбачевой. Однако установить местоположение пропавшей девушки пока не удалось, как и связаться с ней. Известно, что Алина является победительницей первенства России среди юниоров.