Официальная статистика гласит: с начала года количество ДТП на дорогах области сократилось на 0,5%, однако число умерших в них людей, наоборот, увеличилось.
Но в Госавтоинспекции знают, как изменить ситуацию.
Официальная статистика гласит: с начала года количество ДТП на дорогах области сократилось на 0,5%, однако число умерших в них людей, наоборот, увеличилось.
Смертельный автобан
Новый платный автобан М-12 надежд в плане безопасности не оправдал – к таким выводам пришли сотрудники региональной Госавтоинспекции. При строительстве скоростной дороги предполагали, что она разгрузит М-7, тем самым стабилизирует ситуацию с аварийностью.
На деле же магистраль принесла сотрудникам ГИБДД лишь новую головную боль: только за прошедшие семь месяцев на ней разбилось девять человек.
Так, утром 21 мая в Петушинском районе (138-й км) водитель «Пежо» врезался в столб линии электропередачи. После удара легковушка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась. Водитель и пассажир погибли на месте. Ещё один мужчина от травм умер в больнице.
А вот другой случай, уже на Собинской территории. 15 июня на платном участке после неудачного манёвра упала на бок цистерна с битумом. Шофёра, перевозившего опасный груз, спасти не смогли.
Как рассказали в УГИБДД УМВД России по Владимирской области, специалисты ситуацию проанализировали и пришли к выводу, что виной всему барьерные ограждения по краю трассы, точнее их отсутствие.
В конце концов «Владавтодору», в чьём ведомстве находится дорога, пришлось найти средства, чтобы установить подобные конструкции. Совсем скоро монтаж завершат. К слову, дорожники пообещали установить барьеры и на новом отрезке М-12, который откроют уже в сентябре.
Светофор небезопасности
Ещё один крупный очаг аварийности находится у самого въезда в Вязники, возле светофоров. На первый взгляд, идеальный участок трассы: ровная шестиполоска без поворотов и склонов. Но статистика – вещь упрямая: только за последние три года на 295-м км произошло более двух десятков ДТП с пострадавшими, пять человек погибло.
Последнюю аварию зафиксировали 26 июля: большегруз протаранил впередистоящую фуру, его водитель погиб.
«Дорога здесь широкая и монотонная. Из-за этого внимание водителей зачастую притупляется, они не могут оперативно среагировать на появившийся светофор», – объяснили в ГИБДД.
Чтобы решить проблему, специалисты предложили убрать «трёхглазый» и устроить разворотную петлю, а также надземный переход. Сделают это до наступления холодов.
Конечно, считают в инспекции, для лучшего эффекта надо бы так же поступить и со следующими светофорными объектами, однако пока на этот шаг дорожники не пошли.
«По этому поводу уже поступают негативные отзывы от местных жителей. Мы понимаем, что должен быть баланс между безопасностью и удобством, поэтому категорически настаивали на этом решении, и его приняли», – резюмировали в ведомстве.
До этой поры на проблемном участке использовали буквально всё, что могли: оборудовали шумовые полосы, ставили жёлтые предупреждающие щиты и даже светодиодные ленты, дублировавшие сигналы светофора. Однако никаких результатов это не принесло, так что действовать пришлось радикально. Остаётся надеяться, что ликвидация светофоров на 295-м километре спасёт много жизней.
Ноу-хау на дороге
С января по июль на дорогах нашей области умерло 952 человека – это на 0,1% меньше, чем за такое же время в прошлом году. Как говорят в ГИБДД, чаще всего люди гибнут на дорогах регионального значения (54 человека), на втором месте стоят федеральные трассы (39 чел.). Замыкают антирейтинг города и сёла (17 чел.).
Основные причины: водители неправильно выбирают скоростной режим и выезжают на встречную полосу.
Уменьшить число происшествий, по мнению экспертов, поможет система делиниаторов – так называемых сигнальных столбиков, разделяющих транспортные потоки в противоположных направлениях. Сейчас такие конструкции появились на 10 наиболее опасных участках. Ещё пять оборудуют в ближайшее время.
Также на участках с высокой аварийностью дорожники по рекомендации Госавтоинспекции наносят так называемые шумовые (фрезерованные) полосы. Наезжая на них, водитель понимает, что пересёк запретную линию.
Это из традиционных методов. Что до ноу-хау, совсем скоро на магистралях появятся шериф-балки – приборы, похожие на сигнальное устройство автомобиля ДПС. Они так же мигают красным и синим цветами и включаются автоматически вместе с искусственным освещением. Вероятнее всего, конструкции установят перед пешеходными переходами на световых столбах, чтобы водители видели сигналы издалека.
Мнение эксперта
Начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов:
– Большое внимание мы уделяем профилактике аварийности: например, летом на посты выходят те сотрудники ГИБДД, которых обычно на дорогах не задействуют. Таким образом мы увеличиваем плотность нарядов ДПС.
В тему
Наибольший рост числа погибших на дорогах за последние семь месяцев 2023 года сотрудники ГИБДД зафиксировали в Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Муромском, Суздальском, Меленковском и Юрьев-Польском районах.