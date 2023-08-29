Официальная статистика гласит: с начала года количество ДТП на дорогах области сократилось на 0,5%, однако число умерших в них людей, наоборот, увеличилось.

Но в Госавтоинспекции знают, как изменить ситуацию.Официальная статистика гласит: с начала года количество ДТП на дорогах области сократилось на 0,5%, однако число умерших в них людей, наоборот, увеличилось.Смертельный автобанНовый платный автобан М-12 надежд в плане безопасности не оправдал – к таким выводам пришли сотрудники региональной Госавтоинспекции. При строительстве скоростной дороги предполагали, что она разгрузит М-7, тем самым стабилизирует ситуацию с аварийностью.На деле же магистраль принесла сотрудникам ГИБДД лишь новую головную боль: только за прошедшие семь месяцев на ней разбилось девять человек.Так, утром 21 мая в Петушинском районе (138-й км) водитель «Пежо» врезался в столб линии электропередачи. После удара легковушка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась. Водитель и пассажир погибли на месте. Ещё один мужчина от травм умер в больнице.А вот другой случай, уже на Собинской территории. 15 июня на платном участке после неудачного манёвра упала на бок цистерна с битумом. Шофёра, перевозившего опасный груз, спасти не смогли.Как рассказали в УГИБДД УМВД России по Владимирской области, специалисты ситуацию проанализировали и пришли к выводу, что виной всему барьерные ограждения по краю трассы, точнее их отсутствие.В конце концов «Владавтодору», в чьём ведомстве находится дорога, пришлось найти средства, чтобы установить подобные конструкции. Совсем скоро монтаж завершат. К слову, дорожники пообещали установить барьеры и на новом отрезке М-12, который откроют уже в сентябре.Светофор небезопасностиЕщё один крупный очаг аварийности находится у самого въезда в Вязники, возле светофоров. На первый взгляд, идеальный участок трассы: ровная шестиполоска без поворотов и склонов. Но статистика – вещь упрямая: только за последние три года на 295-м км произошло более двух десятков ДТП с пострадавшими, пять человек погибло.Последнюю аварию зафиксировали 26 июля: большегруз протаранил впередистоящую фуру, его водитель погиб.«Дорога здесь широкая и монотонная. Из-за этого внимание водителей зачастую притупляется, они не могут оперативно среагировать на появившийся светофор», – объяснили в ГИБДД.Чтобы решить проблему, специалисты предложили убрать «трёхглазый» и устроить разворотную петлю, а также надземный переход. Сделают это до наступления холодов.Конечно, считают в инспекции, для лучшего эффекта надо бы так же поступить и со следующими светофорными объектами, однако пока на этот шаг дорожники не пошли.«По этому поводу уже поступают негативные отзывы от местных жителей. Мы понимаем, что должен быть баланс между безопасностью и удобством, поэтому категорически настаивали на этом решении, и его приняли», – резюмировали в ведомстве.До этой поры на проблемном участке использовали буквально всё, что могли: оборудовали шумовые полосы, ставили жёлтые предупреждающие щиты и даже светодиодные ленты, дублировавшие сигналы светофора. Однако никаких результатов это не принесло, так что действовать пришлось радикально. Остаётся надеяться, что ликвидация светофоров на 295-м километре спасёт много жизней.Ноу-хау на дорогеС января по июль на дорогах нашей области умерло 952 человека – это на 0,1% меньше, чем за такое же время в прошлом году. Как говорят в ГИБДД, чаще всего люди гибнут на дорогах регионального значения (54 человека), на втором месте стоят федеральные трассы (39 чел.). Замыкают антирейтинг города и сёла (17 чел.).Основные причины: водители неправильно выбирают скоростной режим и выезжают на встречную полосу.Уменьшить число происшествий, по мнению экспертов, поможет система делиниаторов – так называемых сигнальных столбиков, разделяющих транспортные потоки в противоположных направлениях. Сейчас такие конструкции появились на 10 наиболее опасных участках. Ещё пять оборудуют в ближайшее время.Также на участках с высокой аварийностью дорожники по рекомендации Госавтоинспекции наносят так называемые шумовые (фрезерованные) полосы. Наезжая на них, водитель понимает, что пересёк запретную линию.Это из традиционных методов. Что до ноу-хау, совсем скоро на магистралях появятся шериф-балки – приборы, похожие на сигнальное устройство автомобиля ДПС. Они так же мигают красным и синим цветами и включаются автоматически вместе с искусственным освещением. Вероятнее всего, конструкции установят перед пешеходными переходами на световых столбах, чтобы водители видели сигналы издалека.Мнение экспертаНачальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов:– Большое внимание мы уделяем профилактике аварийности: например, летом на посты выходят те сотрудники ГИБДД, которых обычно на дорогах не задействуют. Таким образом мы увеличиваем плотность нарядов ДПС.В темуНаибольший рост числа погибших на дорогах за последние семь месяцев 2023 года сотрудники ГИБДД зафиксировали в Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Муромском, Суздальском, Меленковском и Юрьев-Польском районах.