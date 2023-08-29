Актриса высказалась о том, что ее покинувшая Россию коллега вытворяет за границей.

Актриса высказалась о том, что ее покинувшая Россию коллега вытворяет за границей.Как и некоторые другие звезды, Чулпан Хаматова уехала из России в прошлом году. С тех пор некогда любимая россиянам артистка живет в Латвии и там же пытается зарабатывать на жизнь. Впрочем, коллеги и поклонники отвернулись от актрисы вовсе не из-за отъезда, а после ряда скандальных высказываний с ее стороны. Многие считают, что поведение, которое демонстрирует Хаматова, неприемлемо. Такого же мнения придерживается знаменитая артистка Светлана Немоляева.В новом интервью Немоляева рассказала, что думает об уехавшей Хаматовой на самом деле. Звезда призналась, что смогла бы простить ей и другим коллегам решение уехать из России, принятое с целью сберечь свои финансы и недвижимость за границей. Однако их желания кидаться в родную страну и ее граждан гневными высказываниями знаменитость понять не может.Светлана Немоляева убеждена, что Чулпан Хаматовой следует быть аккуратнее в своих заявлениях. По мнению актрисы, коллега позволяет себе слишком многое. Она предположила, что уехавшая звезда поливает Россию грязью не столько из-за своих убеждений, сколько ради того, чтобы выслужиться за рубежом. Подобные действия знаменитость возмущают."Этого ни принять, ни понять не могу. Это ужасное поведение", – высказалась Светлана Немоляева.Помимо Немоляевой, поведение Хаматовой осуждают и другие звезды. В том числе известный музыкальный критик Сергей Соседов. Ранее "Дни.ру" о том, что актриса буквально не дает ему покоя. Журналист высказался об артистке, усомнившись в ее профессиональном мастерстве.