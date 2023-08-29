Цифровизация в сфере ЖКХ Владимирской области позволяет решить многие вопросы без посещения...

Цифровизация в сфере ЖКХ Владимирской области позволяет решить многие вопросы без посещения офисов.Цифровизация в сфере ЖКХ Владимирской области сегодня позволяет решить многие вопросы без посещения клиентских офисов. Компания "Энергосбыт Волга" идет в ногу со временем и развивает онлайн - сервисы для клиентов.Лобашова Людмила:- Я давно пользуюсь личным кабинетом, это очень удобно. Не нужно никуда идти, ждать своей очереди, тратить время. Зашел на сайт, передал показания счетчиков или оплатил квитанцию - на все про все нужно пять минут.Как и Людмила Лобашова, большая часть клиентов "Энергосбыт Волга" - жители районов Владимирской области. Онлайн - сервисы компании позволяют им не тратить время на выезды в клиентские офисы.- Мы обновили личный кабинет клиента, а для защиты ваших персональных данных введена двухфакторная идентификация.Летом компания "Энергосбыт Волга" усовершенствовала личный кабинет по услугам ЖКХ. Этот сервис пользуется популярностью у клиентов, получающих единую квитанцию. Для удобства пользователей упрощена навигация, улучшен дизайн, усилена безопасность данных. Функционал личного кабинета позволяет передавать показания приборов учета электроэнергии и воды, оплачивать единую квитанцию за услуги ЖКХ, а также контролировать состояние лицевого счета, просматривать историю операций, выгружать чеки за оплату услуг ЖКХ, хранить квитанции за услуги и своевременно получать ответы от специалистов компании.- Компания Энергосбыт Волга активно развивает онлайн-сервисы для клиентов. Личный кабинет, мобильное приложение "Мой Энергосбыт Волга", виджеты "Оплатить квитанцию", "Передать показания" и "Подать обращение" на сайте, подписка на электронные сервисы позволяет оперативно решить большую часть вопросов, связанных с энергоснабжением из любой точки мира.Только личными кабинетами "Энергосбыт Волга" сегодня пользуются свыше 120 тысяч клиентов. Для пользователей онлайн - сервисов компания регулярно проводит акции. У участников есть возможность выиграть ценные призы.Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести - Владимир".