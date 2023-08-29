Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве в первый день осени. По словам специалиста информационного портала Метеоновости Татьяны Поздняковой, дождь на школьной линейке не ..

Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве в первый день осени. По словам специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, дождь на школьной линейке не прогнозируется.В первый день осени, по прогнозам метеорологов, погода будет благоприятствовать проведению Дня знаний. Так, температура воздуха составит 17-18 градусов тепла, что достаточно комфортно для детей и взрослых, дождя не ожидается, передает .По словам эксперта, в последние дни августа в Москве будет очень тепло. Так, например, 31 августа температура в дневное время может достигать 25 градусов выше ноля, 1 сентября дневные показатели будут несколько ниже.