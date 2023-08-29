Дети из Докучаевска и Донецка поделились своими впечатлениями об отдыхе в лагере Владимирской...

Дети из Докучаевска и Донецка поделились своими впечатлениями об отдыхе в лагере Владимирской областиШестьдесят семь детей из Докучаевска и Донецка провели последние дни лета в оздоровительном лагере "Лесной городок" в Камешковском районе. Администрация Радужного, в чьем ведении находится учреждение, организовала дополнительную смену, чтобы ребята смогли хорошо отдохнуть перед началом учебного года. Репортаж Веры Куликовой.- Там сказки были Надо отгадать их. Это Лукоморье. Дуб зеленый.Школьники с Донбасса наперебой рассказывают, как провели это лето в "Лесном городке". Говорят, каждый день был особенным. Приезжали пожарные, делились секретами профессии. Урок сценического мастерства преподал актер владимирской "драмы" Владимир Лаптев. Предложение принять у себя группу ребят из Докучаевска и Донецка, в мэрии Радужного расценили как знак особого доверия.Татьяна Путилова, замглавы администрации г. Радужный:- Люди вышли из отпусков. И решили организовать хороший отдых для ребят. Отрабатывали какая программа нужна будет. Мы поняли что главная идея одна у нас. Ребята должны понять, что мы все -одна семья. Мы - все одна страна. И они у нас не в гостях. Они у себя дома.- Нас научили делать кукол. Только из ниток и ткани. Это кукла оберег.9 летняя Саша Халаджи из Докучаевска впервые за долгое время посетила кружок. Даже несколько. Дома, на Донбасе ребята лишены такой возможности. Из-за военных действий учреждения допобразования не работают. Дети учатся дистанционно.Саша Халаджи, (г. Докучаевск):- Мне очень нравится дискотеки, как мы танцуем, выступаем и дружный коллектив и вкусно кормят в столовой.Ирина Холина в делегации из Докучаевска в качестве сопровождающей. Рада возможности, наконец, выдохнуть. Вместе с ней двое маленьких сыновей.Ирина Холина, сопровождающая:- Да когда у нас было там спокойно. Тем более у нас 10 километров и линия разграничения. Ну это вообще ни о чем.Там каждый день, каждый день!- Здесь отоспались?- А вот знаете где-то там вдалеке что-то было или учения или не учения, я аж оглянулась! Все время в напряжение. И от этого не уйти!Без родителей за сотни километров от дома смело уехал Данил Зубарев. Мальчишке 11. Он из Донецка.Даниил Зубарев:- Кем мечтаешь стать военным?- Военным.- Почему, потому что как папа!А Маша Жеребцова за всю смену в лагере не пропустила ни одного концерта. Это лето девочка запомнит надолгоМаша Жеребцова, (г. Донецк):- Здесь чисто. Пахнет лесом, елками и зеленью пахнет.- Понравилось ?- Очень!- Еще приедете?- Приедем!За пару недель к ребятам с Донбаса успели привязаться и воспитатели, и вожатые, и повара. Для малышей организовали экскурсии во Владимир и Суздаль. На память дети забирают впечатления и сувениры.Костя Жеребцов, г. Докучаевск:- Я купил сундучок, в который деньги можно класть.- Это сувенир для мамы ?- И для папыКороткая передышка и снова в дорогу. Сейчас донецкие ребята на пути домой. Учебный год пролетит быстро. Следующие летние каникулы школьники не против снова провести во Владимирской области.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".