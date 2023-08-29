Гипермаркет низких цен “Маяк” теперь в Добром. Новый магазин открыл свои двери для покупателей. На торговой площадке представлено более 5000 наименований. Бакалея, чай, кофе, напитки,

Гипермаркет низких цен “Маяк” теперь в Добром. Новый магазин открыл свои двери для покупателей. На торговой площадке представлено более 5000 наименований. Бакалея, чай, кофе, напитки, консервированная и замороженная продукция, мясо и рыба, молочка, кондитерские изделия, детское и диетическое питание. Главное – доступные цены, а в честь открытия покупателей ждали дополнительные скидки. Алена Калинина, представитель магазина