Город Александров отметил 510-ый день рождения Город Александров в выходные отметил день рождения....

Город Александров отметил 510-ый день рожденияГород Александров в выходные отметил день рождения. 510-ый. Начались торжества с "Иванова дня" в Александровской слободе. Это событийный праздник, посвященный Дню рождения Ивана Грозного.Главное действо развернулось на Потешном дворе. У ворот гостей встречали девицы-красавицы. В полдень заработала ярмарка с русскими деликатесами - языки в сметанном соусе, свекольный квас, кулебяки, расстегаи. Так же в программе были театральные постановки под открытым небом, выступления исторических реконструкторов из Тулы и Москвы и мастер-классы- все желающие смогли поработать за горном и старинным ткацким станком. За три дня событийный фестиваль посетили около трех тысяч человек.