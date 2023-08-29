Работы продолжаются. Об этом сообщается на официальной страничке губернатора области Александра Авдеева в соцсетях. Напомним, пожар в многоквартирном доме в Собинском районе произошёл 21

Работы продолжаются. Об этом сообщается на официальной страничке губернатора области Александра Авдеева в соцсетях. Напомним, пожар в многоквартирном доме в Собинском районе произошёл 21 июня. В результате сгорела кровля площадью более 1000 квадратных метров. Как сообщали в Белом доме, подрядчик приступил к восстановительным работам 7 июля. Власти области обещают завершить работы до наступления осенних холодов.