Ликвидации крупной свалки добилась прокуратура во Владимирской области. Прокуратурой...

Ликвидации крупной свалки добилась прокуратура во Владимирской области.Прокуратурой Юрьев-Польского района на земельном участке сельскохозяйственного назначения вблизи с. Косинское выявлена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов площадью более 150 квадратных метров, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Пользователю земельного участка - ООО «Ручейки Ополья» внесено представление. Также в отношении виновного лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении.В итоге, крупная свалка на землях сельскохозяйственного назначения ликвидирована.Фото: https://www.pxfuel.com