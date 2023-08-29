Метеорологи прогнозируют во Владимирской области приход теплого атмосферного фронта и юго- западный...

Метеорологи прогнозируют во Владимирской области приход теплого атмосферного фронта и юго- западный ветер.Малоактивный тёплый атмосферный фронт станет причиной облачной с прояснениями погоды и местами вызовет кратковременные дожди, сообщают метеорологи.Воздух прогреется до +22…+24 градусов.Ветер - максимум 8 метров в секунду.Атмосферное будет слабо расти, до 747 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыС 30 августа начинается осенний листопад (первой роняет лист береза, за ней липа, вяз, черемуха).Если утром этого дня туман и роса, то погода будет хорошая.Фото: https://www.pxfuel.com