Жители проспекта Строителей во Владимире на время остались без воды. Дело в ремонте запорной арматуры у дома 28а, сообщили в МУП «Владимирводоканал». Воды нет в следующих домах: 28, 28а, 30, 30а,

Жители проспекта Строителей во Владимире на время остались без воды. Дело в ремонте запорной арматуры у дома 28а, сообщили в МУП «Владимирводоканал». Воды нет в следующих домах: 28, 28а, 30, 30а, 32а, 34, 34а, 34б, 34в, 38, 38а, 38б, 42, 42а, 42б, 44б, 44в, 46а, 46б. Рабочие планируют закончить ремонт до 15:00. Примерно в это