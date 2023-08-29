На первый курс Владимирского филиала Приволжского медуниверситета зачислен 131...

На первый курс Владимирского филиала Приволжского медуниверситета зачислен 131 абитуриент.Владимирский филиал Приволжского медуниверситета готов к началу занятий. На первый курс медицинского вуза в областном центре зачислен 131 абитуриент. Это не только владимирцы, но и студенты из других регионов и ближнего зарубежья. Конкурс составил три человека на место.Последние приготовления к началу учебного года обсудили сегодня на оперативном совещании у губернатора. Владимирская область впервые начинает сама готовить для себя врачей, подчеркнул Александр Авдеев. Студентов "стартового" потока и их преподавателей он назвал "настоящими первопроходцами". Вести занятия будут 14 профессиональных врачей из учреждений области, а также преподаватели из головного вуза. Кроме специалитета, в вузе 43 слушателя ординатуры. Приобретено современное учебное оборудование, роботы-стимуляторы и "стол Пирогова". Исполнять обязанности директора владимирского филиала ПИМУ назначена Юлия Арсенина.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Пока, что наш филиал без истории, поэтому как только появится какая-то практическая информация, как проходит обучение, каков уровень профессорско-преподавательского состава, как взаимодействие с клинической базой идет, после этого, конечно, доверие и внимание к филиалу будет расти. Какие-то шероховатости, уверен, будут, их необходимо снимать сразу же. То есть внимательно отслеживать всю работу с первого дня.