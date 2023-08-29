Среди них 11 детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. По сравнению с предыдущей семидневкой, число обратившихся на 9 человек меньше. Случаев клещевого энцефалита в регионе не

Среди них 11 детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. По сравнению с предыдущей семидневкой, число обратившихся на 9 человек меньше. Случаев клещевого энцефалита в регионе не зарегистрировано, однако 8 паразитов, снятых с людей, оказались переносчиками боррелиоза. Это показали лабораторные исследования. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!