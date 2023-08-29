Народные приметы: 30 августа. Что нельзя делать в день Мирона, чтобы не настигли неприятности 30...

Народные приметы: 30 августа. Что нельзя делать в день Мирона, чтобы не настигли неприятности30 августа 2023 года проходит народный праздник День Мирона. Интересное поверье касается церкви и домашних заготовок. Считается, что если в этот день хозяева делают заготовки на зиму, сегодня им нельзя ходить в храм, на кладбище.Что можно делать в День Мирона?В этот день считалось обязательным проявить внимание к нуждам вдов, сирот и вообще обездоленных. Мужчины приходили помочь им по хозяйству, рубили дрова, женщины приносили продукты.А у себя дома 30 августа принято заниматься заготовками на зиму.А еще в этот день сжигают все старые и ненужные вещи. Считается, что вместе с ними из дома уходят все обиды и печали.Раньше проводили интересный обряд: чтобы защитить свое жилище от злых сил, рекомендуется подвесить под потолком ношеную обувь (в древности под крышу вешали лапти). И чем больше – тем лучше.Что нельзя делать в День Мирона?Запрещено сегодня держать на душе обиды, а также злиться и конфликтовать, так как святой Мирон, отличавшийся особенной добротой, может обидеться и наказать человека небольшими, но запоминающимися, неприятностями.Нельзя долго смотреться в зеркало — нечистая сила может красоту украсть.Народные приметы на 30 августа 2023 годаУтром роса или туман — будет хорошая погода.Красный восход сегодня — к ветру.Солнце заходит в облака — к ненастной погоде.Звёзды сильно мерцают — к ясному дню.Лягушки выходят на сушу — перед дождём.Тёмные тучи — к затяжному ненастью.Фото pxfuel.com