Новый учебный год в нашей области стартует для 310 тыс. дошколят, школьников и студентов техникумов и колледжей.

Новый учебный год в нашей области стартует для 310 тыс. дошколят, школьников и студентов техникумов и колледжей.В храм наукиК 1 сентября, по сведениям правительства области, проверку успешно прошли все 913 образовательных учреждений региона.До наиболее удалённых учреждений, обещают в Министерстве образования, детей будут возить на автобусах. На эти цели выделили 304 машины, до конца года 31 из них заменят на новые.Позаботятся и о горячем питании ребят – бесплатно накормят тех, кто ходит в первый, второй, третий и четвёртый классы.С учебниками тоже проблем возникнуть не должно. Ими храмы науки обеспечили на 100%. Кроме того, со дня на день в школьные библиотеки придут новые книги по истории для 10–11-х классов. Учебники немного потолстели, их дополнили иллюстрациями. Но главное отличие в том, что авторы осветили и совсем недавние события, состоявшиеся на глазах у нынешних старшеклассников, не исключая, к примеру, пандемию коронавируса. Нашли отражение в книге и возвращение Крыма в родную гавань в 2014 г., и другие значимые процессы расширения территории страны. Есть даже отдельная глава про СВО.Первая партия из 15 тыс. экземпляров уже поступила в регион. Скоро её оценят школьники и педагоги.К слову, через год единый учебник по истории выйдет для 5–9-х классов.Бац – вторая смена!В новом учебном году примерно 12% школ области будут работать и во вторую смену. Хотя чиновники оправдываются, мол, эта цифра немного ниже, чем в России (в стране она составляет 15,3%), учащимся и их родителям от этого не легче.Вторая смена вообще штука неудобная. А если ребёнок ещё и кружки посещает, надо выбирать: уроки или допобразование.– Танцы у нас начинаются в два часа. С четырёх – хоровая студия. Нам либо школу прогуливать, либо от кружков отказываться. А я хочу, чтобы мои дети полноценно участвовали во всех мероприятиях – и школьных, и внешкольных, – говорит мама третьеклассника из школы № 46 в Коммунаре Кристина Дворкина.Беспокоит родителей и безопасность их чад, поскольку осенью и весной последним придётся идти в темноте.Хотя и дети, и чиновники ещё несколько лет назад были уверены: новая школа в Коммунаре решит этот вопрос.«Мы хотим уйти от второй смены. В следующем году у нас запустят строительство новой школы в Загородном. В результате переполненная 46-я школа будет учиться в одну смену», – заверяли в 2018 году в городском управлении образования.В 2021-м действительно открыли новенькое здание. Его построили с нуля, провели коммуникации, установили оборудование. В самой школе есть бассейн, огромный спортзал, классы для занятий обустроили всем необходимым. Только, как выяснилось перед этим учебным годом, не хватает самого главного – кадров.Да и помещение, рассчитанное на 1100 мест, уже не вмещает желающих там учиться.В мэрии уточнили, что закон запрещает переводить во вторую смену только первоклашек, ребят из 4-го, 9-го, 10-го и 11-го классов.Выход один – строить новые школы. Сейчас в регионе возводят восемь образовательных учреждений, но не всё так гладко...Стоили-строили и...На днях зампрокурора области приехал в Покров, где строители изо всех сил стараются до 1 сентября возвести школу на 1100 учащихся.Срок действия муниципального контракта на возведение объекта истечёт уже 31 августа. Вместе с тем работы ещё непочатый край. Поэтому прокурор Петушинского района будет каждый день контролировать, как идёт строительство, и при этом следить за тем, чтобы не нарушали права рабочих.Если у Покровской школы есть шанс открыть двери вовремя, скандально известному долгострою в Коврове даже чудо не поможет.Первый камень в здание заложили ещё в мае 2021 года. Сроком сдачи обозначили декабрь 2022-го. Из-за существенных отставаний от графика властям пришлось сменить подрядчика. На него, кстати, завели уголовное дело по статье «Мошенничество».Новая компания оказалась более ответственной, но и она из-за проблем с материалами и нехватки специалистов стала задерживать процесс. Так, в мае школа была готова лишь на 60%. Поэтому час икс перенесли с сентября 2023-го на декабрь. В любом случае примет учеников новое учебное учреждение не раньше 2024 года.Мнение экспертаМинистр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова:– К новому учебному году готовы 406 детских садов (402 муниципальных и 4 частных), 359 общеобразовательных организаций (326 муниципальных, 10 частных и 23 школы-интерната), 34 учреждения среднего профобразования и 6 организаций высшего образования, реализующих программы СПО, 100 организаций дополнительного образования, а также 8 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (без образовательного процесса).