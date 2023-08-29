Об итогах и планах рассказал в интервью каналу «Россия-Владимир» губернатор Александр...

Об итогах и планах рассказал в интервью каналу «Россия-Владимир» губернатор Александр Авдеев.Владимирская область уверенно смотрит в будущее. Какие задачи стоят перед 33-им регионом в это особое для всей страны время? Как развиваются стратегические сферы? И какие прорывные проекты уже становятся прочным фундаментом?Интервью с губернатором Александром Авдеевым "Вести-Владимир" снимали, что называется, "на ногах".В областной столице и в рабочих поездках. В разных территориях края. Об итогах и планах, о времени созидать.