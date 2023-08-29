Жители города Докучаевск ДНР поддержали идею переименовать улицу Октябрьскую в честь Владимирской области, сообщили в пресс-службе правительства 33-его региона. Переименовать предлагалось

Жители города Докучаевск ДНР поддержали идею переименовать улицу Октябрьскую в честь Владимирской области, сообщили в пресс-службе правительства 33-его региона. Переименовать предлагалось улицу Октябрьскую, улицу Лихолетова или переулок Шахтерский. 63% опрошенных проголосовали за вариант поменять название улицы Октябрьской на Владимирскую. Это действие посвящено дружбе Владимирской области и Докучаевска, подшефного города. Не так давно работники Камешковского района