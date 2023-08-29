По факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает . Тело девятиклассницы обнаружили 9 августа в лесополосе, на нем не было следов ..

По факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает . Тело девятиклассницы обнаружили 9 августа в лесополосе, на нем не было следов насильственной смерти или суицида.В настоящее время следствие восстановило по видеокамерам маршрут школьницы. Выяснилось, что длительное время за ней следовал мужчина на велосипеде, сообщает . Он единственный возможный свидетель произошедшего.отмечает, что, предположительно, девушка умерла от отравления синтетическим наркотиком.