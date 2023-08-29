К правоохранителям обратился житель Мурома. Мужчина страдает гематологическим заболеванием, и в феврале ему прописали препараты, входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.

К правоохранителям обратился житель Мурома. Мужчина страдает гематологическим заболеванием, и в феврале ему прописали препараты, входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарств. Однако в течение 6 месяцев пациента медикаментами не обеспечивали. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.«По результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании медицинского учреждения, к которому прикреплен пациент, а также Министерства здравоохранения региона бесперебойно обеспечивать пациента необходимыми ему лекарственными препаратами», - говорится в сообщении ведомства.Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.