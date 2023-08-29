Пьяный москвич пытался подкупить владимирского полицейского. Следователями регионального СК...

Пьяный москвич пытался подкупить владимирского полицейского.Следователями регионального СК завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Москвы за покушение на дачу взятки в значительном размере.По версии следствия, в мае 2023 года двое сотрудников дорожно-патрульной службы Отделения ОМВД России по Киржачскому району несли службу на территории Киржачского района. Ими был остановлен автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.Находясь в служебной автомашине с одним из инспекторов ДПС, мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности и лишенным права управления транспортным средством, неоднократно предлагал ему взятку в сумме от 30 до 70 тысяч рублей за несоставление документов.А также спрашивал у сотрудника номер его банковской карты, а в подтверждение своих намерений на своем мобильном телефоне демонстрировал наличие у него на банковском счете необходимой суммы денежных средств.Однако инспектор ДПС от преступного предложения отказался и доложил о случившемся руководству. Противоправные действия мужчины были пресечены. Сейчас уголовное дело направлено в суд.Фото: https://www.pxfuel.com