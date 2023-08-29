Некоторые российские туроператоры начали продавать путёвки в Турцию с безалкогольной системой всё включено, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В ассортименте ряда российских туроператоров в этом году уже есть отели с всё включено без алкоголя (non-alcoholic All Inclusive), а сами турецкие отели в теории готовы так работать при наличии запроса, — сообщили в АТОР.Так, например, у ANEX есть уже семь отелей, где предлагают безалкогольный All Inclusive, а в Pegas Touristik сообщили, что у туроператора есть в ассортименте два отеля, которые предлагают подобный формат.Ранее сообщалось, что туры в Турцию подешевели на 40—60% из-за снижения спроса в связи с началом учебного года.