Останавливает ГИБДДэшник крутой "Мерседес", подходит: просит документы. За рулем сидит новый русский, а рядом, на соседнем сидении, сидит маленькая обезьянка. Мент заинтересовался: "А что это у тебя за обезьянка?" Н.Р. отвечает:"ДА так, м@нет мне делает" Мент удивленно"Как это?!" Н.Р. начинает показывать: растегивает штаны, обезьянка начинает делать м@нет. ОН ее по голове ударяет, она быстрее начинает делать, еще сильнее ударает ее - она еще быстрее, еще ударяет - она совсем быстро "строчит". Когда все было кончено, Н.Р. спрашивает мента :"Ну что, хочешь попробовать?" Мент, ошарашено: "Да ну тебя нафиг, ты по голове больно бьешь!!!"
еще анекдот!