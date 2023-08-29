Владимирский филиал ПАО «Ростелеком» по заказу Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») создал виртуальную частную сеть (VPN)[1] для госплатформы «Меркурий». Потребность в

Владимирский филиал ПАО «Ростелеком» по заказу Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») создал виртуальную частную сеть (VPN)[1] для госплатформы «Меркурий». Потребность в защищенном канале передачи данных возникла в связи с участившимися случаями DDos-атак на государственные информационные ресурсы. ФГБУ «ВНИИЗЖ» — разработчик системы контроля качества животной продукции «Меркурий». С 2018 года с помощью этой платформы