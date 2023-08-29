Смотрите Вести в 14.30: Сколько стоит постоять в Суздале?
Налог с колес:
За парковку в центре...
Смотрите "Вести" в 14.30: Сколько стоит постоять в Суздале?
Налог с колес:
За парковку в центре Суздаля придется заплатить
- Платные парковки -это единственный способ разгрузить город.
Как это объясняют городские власти и что думают жители?
Защитники, профессия: Родину защищать
- Они едут защищать нашу родину, наши просторы, наших детей.
Во Владимире проводили очередную группу добровольцев.
В "Лесном городке", лето они запомнят надолго:
- Зеленью пахнет.
-Понравилось?
- Да, очень.
Как отдохнули дети из ДНР в Камешковском районе?