Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи мест.

Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи мест.В новое здание переедут учащиеся с седьмого по 11-й класс. В корпусе оборудовали лабораторно-исследовательский комплекс, большой спортивный зал, робокласс, медиатеку, многофункциональную библиотеку и IT-полигон."Школа получилась, действительно, первоклассная, оснащенная всем необходимым. Поздравляю коллектив школы с замечательным объектом", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .Градоначальник пообщался с учителями и родителями школьников. На встрече присутствовала жительница Молжаниновского района Валерия Прудкая. На личном приеме в начале лета она просила мэра посодействовать скорейшему завершению строительства школы и детсада. Собянин поручил сдать объекты в эксплуатацию к началу нового учебного года.Мэр пообещал, что дошкольное учреждение откроют в течение месяца. Всего в сентябре в Москве начнут работать более 30 новых зданий школ и детских садов, уточнил градоначальник."За парты сядут свыше 1,1 миллиона ребят — абсолютный рекорд в истории города", – подчеркнул Собянин.Мэр ранее , что в пяти округах Москвы за последние полгода построили 17 социальных объектов. До конца текущего года завершится строительство школы в 17-м квартале Некрасовки. Еще одно учебное учреждение появится в 2024 году на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное.