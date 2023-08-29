Капитальный ремонт двух корпусов завершится в 2024 году.

Капитальный ремонт двух корпусов завершится в 2024 году.Завершились ремонтно-реставрационные работы в хирургическом корпусе №9, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем . По его словам, корпус №20 готов на 92%. В нем разместится городской урологический центр.Началась модернизация корпусов №2 и №10. Во втором разместятся радиологическое, пульмонологическое и терапевтическое отделения.В десятом корпусе расположится научно-академический комплекс. Туда переведут 24 кафедры медицинских центров и вузов, уточнил Собянин.Мэр отметил, что оба здания являются объектами культурного наследия. В корпусах не только делают ремонт, но и выполняют реставрацию."В планах — закончить капремонт этих корпусов во второй половине 2024 года", – заключил Собянин.Градоначальник 28 августа об открытии 11 поликлиник в Москве. Две из них – новые, девять – реконструированы в рамках городской программы.В начале августа мэр о начале второго этапа модернизации системы экстренной медицинской помощи. В 11 больницах реконструируют приемные отделения.