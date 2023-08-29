Актриса рассказала, как проходили болезнь и лечение наследницы.

Актриса рассказала, как проходили болезнь и лечение наследницы.К своим 68 годам Ирина Хакамада успела попробовать и проявить себя в разных направлениях. Ее знают как общественного деятеля, журналиста, политика и даже дизайнера одежды. Хакамада не только получила звание одной из самых известных женщин страны, но и доказала, что является очень сильным духом человеком. Писательницу не сломили даже самые тяжелые испытания, которые смогли бы выдержать далеко не все.Одним из самых трагических событий в жизни Ирины Хакамады стала борьба ее дочери Марии с тяжелой болезнью. Ни для кого не секрет, что наследница политика появилась на свет особенной. Врачи диагностировали у ребенка синдром Дауна еще во время беременности. Ирина переживала за судьбу малышки, но со временем поняла, что она растет коммуникабельной и легко адаптируется в обществе. Но когда девочке исполнилось семь лет, семью настигла беда.В 2004 году у Марии обнаружили онкологическое заболевание – лейкоз. Страшная новость свалилась на писательницу в тот момент, когда она баллотировалась на пост президента России. Несмотря на диагноз дочери, Хакамада решила не бросать карьеру. В этом ее поддержал любящий и понимающий муж. У политика и ее семьи получилось не опускать руки, хотя было очень тяжело.Хакамада рассказала, что на борьбу с болезнью ушло несколько лет. По словам Ирины Муцуовна, за это время ее наследница изменилась настолько, что ее с трудом можно было узнать. Политик призналась, что из-за гормональных препаратов Мария начала много есть, и в результате сильно поправилась. Кроме того, девочка лишилась волос."Она облысела, растолстела, стала похожа на буддийского монаха", – рассказала о борьбе особенной дочери с лейкозом Хакамада.Но несмотря на все трудности, как поделилась Ирина Муцуовна, ее наследница не теряла силу духа. Через несколько лет она победила болезнь, которую удалось обнаружить на ранней стадии.Ранее "Дни.ру" о том, что 67-летняя Хакамада вышла в свет с молодым красавцем.