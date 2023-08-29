Из цикла "хозяйке на заметку"
Чтобы узнать, посолен ли борщ- достаточно опустить в него два электрода, и пустить по ним ток (если появится запах хлора - значит, борщ уже посолен)
Вегетарианский суп будет питательней, если в него положить немного говядины.
Обед покажется мужу намного вкуснее, если перед этим не кормить его 2 дня.
Если сосиски отварить с кубиком говяжьего бульона - то они будут пахнуть мясом
Если вы ждете гостей и вдруг заметили на своем платье пятно, не огорчайтесь.
Это поправимо. Hапример, пятна от растительного масла легко выводятся
бензином. Пятна от бензина легко снимаются раствором щелочи. Пятна от щелочи
исчезают от уксусной эссенции. Следы от уксусной эссенции надо
потереть подсолнечным маслом. Hу, а как выводить пя
еще анекдот!