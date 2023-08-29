Улицы Дворянская, Большая Московская и Большая Нижегородская на участке от Студеной Горы до площади Фрунзе перекроют 2 сентября 2023 года во Владимире. Ограничение связано с празднованием Дня

Улицы Дворянская, Большая Московская и Большая Нижегородская на участке от Студеной Горы до площади Фрунзе перекроют 2 сентября 2023 года во Владимире. Ограничение связано с празднованием Дня Города, сообщили в пресс-службе правительства региона. Движение для транспорта будет приостановлено с 09:00 до 23:00. Автомобили смогут объехать по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и