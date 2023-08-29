Останки солдата Захара Рубцова, который погиб в одном из боев времен Великой Отечественной войны, похоронили на кладбище в селе Великодворье Гусь-Хрустального района. Об этом сообщили в

Останки солдата Захара Рубцова, который погиб в одном из боев времен Великой Отечественной войны, похоронили на кладбище в селе Великодворье Гусь-Хрустального района. Об этом сообщили в правительстве региона. Захар Рубцов погиб 17 октября 1943 года, когда враг вытеснил его отряд на заминированную территорию. Для родных Захара он оставался пропавшим без вести долгие 80 лет. Пока