Сегодня в Камешковском районе пройдут учения по пресечению захвата заложников. Об этом информирует...

Сегодня в Камешковском районе пройдут учения по пресечению захвата заложников. Об этом информирует местный отдел МВД.Тренировки пройдут в деревнях Мишнево, Суслово, Кижаны с 9 до 16 часов с привлечением спецслужб, будет использоваться техника и оружие. Граждан просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. Движение по улицам в деревнях, где пройдут учения, а также на улицах Гоголя, Маяковского и Советской в городе Камешково будет ограничено.