На несколько дней.

Во Владимирской области с 11 по 28 сентября отключат теле- и радиовещание в связи с плановыми работами на объектах связи. Об этом сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.В селе Березники Собинского района отключат радио и ТВ в один из дней с 11 по 13 сентября с 02:00 до 11:00.В поселке Крестниково Ковровского района (зона охвата – Ковров, Ковровский и Вязниковский районы) вещания не будет 18 сентября с 10:00 до 16:00.В селе Ополье Юрьев-Польского района (зона охвата – Юрьев-Польский район) теле- и радиовещание отключат 21 сентября с 10:00 до 16:00.В деревне Василево Гусь-Хрустального района (зона охвата – Гусь-Хрустальный район) без вещания останутся 25 сентября с 10:00 до 16:00.В поселке Красная Горбатка (зона охвата – Селивановский район) радио и ТВ отключат 28 сентября с 10:00 до 16:00.