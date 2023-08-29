«Умную» площадку установили, а тротуары починить забыли. Жители микрорайона Юрьевец недовольны состоянием пешеходной дорожки. Речь об этом тротуаре, между школой №42 и шестой горбольницей.

«Умную» площадку установили, а тротуары починить забыли. Жители микрорайона Юрьевец недовольны состоянием пешеходной дорожки. Речь об этом тротуаре, между школой №42 и шестой горбольницей. Как рассказывают люди, перемолотая каша из асфальта и камней появилась после ремонтных работ по благоустройству спортивного стадиона. Владимир Грушин, житель мкр. Юрьевец Сделали стадион. Забор сделали, машины ходят, всё изломали. Ямы