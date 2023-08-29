В новом учебном году в образовательные учреждения Владимира придут свыше 40400 школьников.

В новом учебном году в образовательные учреждения Владимира придут свыше 40400 школьников. Первый звонок услышат 4637 ребят. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Дмитрий Наумов.В 24 школах регионального центра обучение будет проводиться в две смены. К обеду на занятия станут ходить 7400 детей, среди которых 4100 учеников начальных классов.Кроме того, во Владимире ощущается дефицит педагогических кадров. В частности, не хватает преподавателей начальных классов, математики, русского языка и литературы. Для решения этого вопроса городские власти тесно сотрудничают с ВГУ.