В Штабе общественной поддержки Единой России прошла творческая встреча с режиссером Игорем...

В Штабе общественной поддержки Единой России прошла творческая встреча с режиссером Игорем Мельниковым и показ его короткометражного фильма "Ванька". Посмотрел картину и Федор Лалакин.Три взрослые нормы у станка в день! Короткометражный фильм "Ванька" это киноповесть о маленьких тружениках тыла. Работа режиссера Игоря Мельникова. Картина уже успела покорить русскую и даже зарубежную аудиторию.Игорь Мельников, режиссер:- Пришла идея, как раз по поводу, то, что дети же работали во время войны на заводах, ну и все и родился такой сценарий, ну и вот это несколько скажем, какое то определенное время, несколько может дней, месяцев жизни одного мальчишки.Встречи с творческими людьми - одно из направлений работы Штаба общественной поддержки. Молодое поколение знакомят с талантливыми современниками. "Ваньку" снимали во Владимире, рассказывает режиссер. Главную роль играли дети, для большинства это был первый опыт работы на съемочной площадке, но благодаря советам наставника, он получился удачным, говорит Елизавета.Елизавета Квасова, исполнительница роли:- Ничего сложного не было, все было очень просто, хорошо объясняли, сказали как нужно делать, что нужно делать съемки, было очень весело, познавательно, много с кем познакомились, сдружились и вот до сих пор общаемся.После просмотра зрители долго расспрашивали Игоря о деталях картины и о процессе съемок. И особенно хотели узнать, что хотел сказать режиссер своей работой. Ведь финал своего короткометражного фильма Игорь Мельников оставил открытым.Федор Лалакин, Илья Хлудов "Вести Владимир"