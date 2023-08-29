В СНТ Александровского района огнеборцы ликвидировали крупный пожар, горели хозпостройки 28...

В СНТ Александровского района огнеборцы ликвидировали крупный пожар, горели хозпостройки28 августа 2023 года в 15:30 в пожарную часть города Карабаново поступило сообщение о возгорании хозпостроек.На место происшествия выехал Караул 2 дежурной смены выехал в помощь ПСЧ-17 и ПСЧ-29. По прибытию было установлено, что горит баня и хозпостройки в СНТ Онега, есть угроза распространения на соседние строения. Об этом сообщает ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново, ПЧ Сима.Благодаря действиям пожарных огонь был быстро локализован. Пострадавших нет.Фото ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново, ПЧ Сима