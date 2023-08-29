В Суздаль приехали спортсмены-танцоры из Москвы Суздаль принял очередные спортивные сборы. В...

В Суздаль приехали спортсмены-танцоры из МосквыСуздаль принял очередные спортивные сборы. В туристический комплекс Арт-отель «Николаевский посад» в преддверии нового соревновательного сезона приехали спортсмены-танцоры из Москвы.Медленный вальс. Один из самых чувственных в европейской программе. Этот отчетный концерт — итог десятидневных сборов, на которых спортивно-бальные танцы объединили 40 спортсменов разных уровней и возрастов. Все они готовятся к новому сезону. Корректируют программы или «станцовываются» с партнером. Как Никита и Ольга. Перспективный новый дуэт ставит перед собой большие цели.Никита Рачковский и Ольга Бурняшовы, спортсмены:- Во-первых, надо стать первыми на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге. И в трех программах — в латине, в стандарте и в двоеборье. И вообще надо на всех турнирах быть в тройке призеров. Для меня это эмоции какие-то очень яркие, моменты. Кайф от самого процесса, результата. От того, что у тебя получается.Отчетный прогон проходит практически без пауз — сдержанную европейскую программу сменяет горячая латино-американская: самба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв и румба. Новые фигуры и вариации. Спортивно-танцевальный клуб из Москвы ежегодно проводит сборы только здесь — в Суздале, в туристическом комплексе Арт-отеле «Николаевский Посад». И многих из этих танцоров здесь, в Арт-отеле, знают с раннего детства. На паркет танцоры выходят с трех-четырех лет.Светлана Рачковская, руководитель спортивно-танцевального клуба «Звездная лига» г.Москва:- Когда питание, площадка, удобство расположения, сон спортсменов — все очень удобно расположено, конечно. Очень удобно здесь тренироваться, поэтому мы не изменяем и уже десять лет подряд два раза в год приезжаем сюда и будем, надеюсь, приезжать.А еще организаторы отмечают, что сборы получились очень душевными. В финале — обязательно съемка общего кадра. Заряд на весь спортивный сезон.Кристина Иванова, Илья Любимов, Вести «Владимир».