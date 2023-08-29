В Суздале состоялся фестиваль народов Севера. О том, какую магию они создают - расскажет...

В Суздале состоялся фестиваль народов Севера.О том, какую магию они создают - расскажет Александра Лебедикова.Ритмичные удары бубна и багровые языки пламени. В традиционном жилище чукчей - яранге - проводят целебную практику. Для сибирского шамана Хадри Окотетто такой сеанс - дело привычное. На суздальском фестивале он представляет собственный проект, главная цель которого - сохранение культурных традиций народов Севера России. Древние обряды - одна из его составляющих.Хадри Окотетто, шаман, автор проекта "Стойбище народов Севера Илир":- Сейчас идет период времени, когда мы должны объединяться, становиться единым целым. У нас огромная многонациональная страна, в которой очень хорошо сохранилась традиционная культура, в каком бы виде она ни была. Это кочевая культура, оседлая культура. И из всего мира можно сказать, мы те люди, кто может поделиться своими знаниями о корнях, о древних традициях, которые поддерживают нашу энергию, поддерживают нашу деятельность.И укрепляют здоровье, уверен шаман. Воздействуя на сердце, вибрации шаманского бубна настраивают гармоничный ритм циркуляции крови, поясняет Хадри Окотетто. Человек расслабляется и погружается в транс. Внутренние "зажимы" и "блоки" превращаются в положительные эмоции. Стресс отступает.Анастасия, помощница шамана:- С бубнами люди работают по разному. То есть это может быть и лечение звуком,плюс бубны создают вибрацию. Шаманы вообще используют бубны для связи, например, с духами. С духами места,с духами большей местности или каких-то домов и т.д. Или это могут быть духи рода.Неотъемлемая часть шаманских практик - окуривание пространства ароматными травами. Полынь, можжевельник, шалфей - все эти растения "очищают" помещение от негатива, "отпугивают" недоброжелателей.Анастасия, помощница шамана:- Представлен артыш, можжевельник. Здесь мы еще используем например скруточки полыни или же крапивы. Это засушенные травы, собранные определенным образом, засушенные определенным образом. Мы их зажигаем, задуваем и этим дымом окуривается помещение.Еще один защитный амулет знахарей - кости и копытца оленей. На них - традиционные орнаменты. У каждого свое сакральное значение.Анастасия, помощница шамана:- Чаще всего люди когда сами видят какой-то знак, они чувствуют нужен он им или нет. То есть кто-то подходит, видит и говорит : "Все, хочу его, это мое, больше ничего не надо". Вот в этом случае я смело рассказываю, о чем этот знак.Северный олень - в культуре коренных народов Сибири - помощник, страж и символ богатства. В нашей широте эти животные чувствуют себя хорошо. Их трубчатый мех работает как радиатор, сохраняя комфортную температуру тела. А любимая еда буквально находится под носом.Владислав Парфенов, оленевод:- В нашем регионе кушают, естественно, траву, подкормка - зерносмесь, кукурузная мука, плюс солонец - самое важное для организма, обычная трава и покупаем по возможности ягоды.У коренных народов Севера эта "магия" - по-прежнему часть естественного уклада жизни. Часть уникальной культуры. Сохранить которую помогают, в том числе, и такие фестивали.Александра Лебедикова, Илья Хлудов," Вести-Владимир"