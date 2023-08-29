В Суздале стоянка автомобилей на центральных улицах станет платной.. Городские власти предусмотрят...

В Суздале стоянка автомобилей на центральных улицах станет платной..Городские власти предусмотрят разные тарифы для местных жителей и так называемых резидентов. Все подробности у Александра Сыпченко.Александр Сыпченко:- Суздаль- поистине уникальное место с его 1000-летней историей, невероятной архитектурой и ценами. Последнее время он все чаще оправдывает свой статус города-музея. Теперь чтобы припарковаться на многих улицах необходимо приобретать абонемент.Для местных и приезжих автолюбителей теперь в прямом смысле каждая минута будет на счету. Автоматические устройства для сбора денег за время нахождения автомобиля на парковке, так называемые паркоматы уже установлены и ждут первых клиентов. Нововведение пришлось по душе далеко не всем.Лидия Выгас, турист:- Я не думаю, что вся должна быть платная, где-то да, где-то нет. Какие-то центры может быть, а где-то есть места где люди могут просто остановиться, почему должна быть вся платная.Светлана Герасимова, жительница Суздаля:- Может живет рядом человек, подъехал к дому ближе, а он не может встать. Кто-то занял. И потом зачем, очень дорого берут за парковку, брали бы нормальную цену.Альтернативное мнение можно услышать также часто. Специалист по урбанистике и развитию малых городов Алексей Наумов уверен: с платными парковками в Суздале станет гораздо уютнее, удобнее и, главное, свободнее. Тем более, что оплатить свое парковочное место можно обычной банковской картой.Алексей Наумов, житель Суздаля:- Это единственный способ сделать так чтобы парковочные места в городе были. Как показывает практика если места бесплатные на них просто бросают машины, оставляют их как мусор, часто когда они не нужны. Поэтому, кому-то это не нравится, но к сожалению как показывают мировые исследования, мировой опыт, урбанистика, платные парковки -это единственный способ разгрузить город. Сделать его доступным и для автомобилистов и для простых пешеходов.С введением платных парковок в городской бюджет будут поступать как минимум 30 миллионов рублей ежегодно. Средства пойдут на благоустройство улиц, скверов и на другие цели, говорит глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля:- Платное парковочное пространство организовано на двух плоскостных парковках. Это улица Виноградова и улица Покровская,туда входит около 250 машин. И 600 машин на улично-дорожной сети. Туда входят улицы Ленина, Виноградова, Васильевская, Энгельса, Покровская, Пушкарская и красная площадь.Для лeгковых автомобилей в будние дни парковка будет стоить 50 рублей в час. В выxoдные и пpaздничные дни - 100 рублей в час. А вот для экcкуpcионных aвтобуcoв почасовой тариф не предусмотрен . При любой высадке или посадке нyжно покyпать дневной абонемент. В будние дни он обойдется в 300 рублей; в выходные и праздничные - в 400. Для местных жителей установят минимальные тарифы.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля:- На каждого члена семьи прописанного в городе Суздале, человек может зарегистрировать 2 автомобиля по разрешению резидента. Резидент платит 1000 рублей в год или 700 рублей за полгода, или 350 рублей за 3 месяца.Все плюсы нововведения жители Суздаля заметят сразу, уверены чиновники. Единое парковочное пространство должно значительно разгрузить от транспорта большинство центральных улиц города.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир