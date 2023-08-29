Во Владимире осудили жительницу Москвы. Женщину признали виновной в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Во Владимире осудили жительницу Москвы. Женщину признали виновной в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Трагедия произошла 3 мая 2023 года. Дама управляла автомобилем «Лада Веста» и со скоростью не менее 112 км/ч мчалась по трассе М-7 в направлении Москвы. На 180 километре женщина заметила выбоины, но не стала останавливаться, а вырулила на правую обочину и врезалась в двоих пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, а второй получил тяжёлые травмы.Отмечается, что свою вину гражданка полностью признала. Суд приговорил её к 3 годам заключения в колонии-поселении, а также запретил управлять транспортными средствами в течение 2 лет и 9 месяцев.Приговор в законную силу пока не вступил.