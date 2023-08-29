На опасном участке сделали зебру. Сообщения об этом появились в транспортном сообществе Владимира в соцсетях. Как написали пользователи, этого добивались общественники города, потому что в

На опасном участке сделали зебру. Сообщения об этом появились в транспортном сообществе Владимира в соцсетях. Как написали пользователи, этого добивались общественники города, потому что в этом районе не раз происходили ДТП. Кроме того, поблизости немало социальных объектов: школа, садик и медучреждения. Пользовательница соцсетей Кристина Сколько раз там ездила – место, как проклятое, вечно, то машины