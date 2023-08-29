Во Владимире осуждена женщина, наехавшая на двоих пешеходов Ленинским районным судом города...

Во Владимире осуждена женщина, наехавшая на двоих пешеходовЛенинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении жительницы города Москвы.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 3 мая 2023 года женщина ехала за рулем своего автомобиля по дороге М-7 «Волга» со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы со скоростью не менее 112 км/ч, что превышает установленное на указанном участке ограничение - не более 90 км/ч.Позже обвиняемая обнаружила ямы на проезжей части, но скорость она не снизила, а съехала на правую обочину. Там она совершила наезд на двоих пешеходов.В результате ДТП пострадавшим причинены тяжкие телесные повреждения, от которых один из них скончался.Вину осужденная признала в полном объеме.Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении. А также лишение прав на срок 2 года 9 месяцев.Приговор в законную силу не вступил.Фото freepik.com