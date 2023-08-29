Время постоянно проверяет на прочность наше единство, готовность сообща отстаивать национальные интересы нашей страны.

Время постоянно проверяет на прочность наше единство, готовность сообща отстаивать национальные интересы нашей страны. Сейчас особенно остро в поддержке нуждаются жители новых освобождённых территорий и те, кто нас защищает, кто каждую минуту приближает Россию к победе. Выставка агитплакатов «Мы вместе. Россия и Донбасс», которую открыли во Владимире 29 августа, стала частью этой поддержки.Не словом единымСимволично, что выставку разместили именно в Патриотическом сквере областного центра. Стенды с работами финалистов на фоне клумб, деревьев и... военной техники. Это не могло не привлечь внимание горожан.Надежда Васильевна пришла сюда вместе с внучками, будущими художницами.- Очень хорошая идея организовать подобное мероприятие. Особенно ценно, что большую часть плакатов создали совсем юные ребята. Видно, что сделано всё с душой, что эти молодые люди смогли прочувствовать то, что перенесли на бумагу.Открыл выставку советник генерального директора акционерного общества «Аргументы и факты» Николай Терещенко:- Искусство агитационного плаката в наши дни несправедливо забыто. Нам хотелось его возродить. Была тревога: а какие мы работы получим в итоге? Как же порадовал результат! А ведь 80% работ созданы совсем юными художниками.Идею поддержал Фонда культурных инициатив и Государственный исторический музей. На региональном уровне содействие в её реализации оказали Правительство области, администрация г. Владимира, также профильные образовательные учреждения.- Хочу поздравить участников и победителей конкурса, потому что у них всё получилось. У выставки теперь есть путёвка в жизнь. И мы хотим рассмотреть возможность показывать её в учреждениях культуры, в учебных заведениях. Уверена, что она найдёт отклик у наших студентов, - поделилась министр культуры области Ольга Дёмина.- Сегодня мы общались с мужчинами-добровольцами, которые приняли для себя непростое решение – подписать контракт и вступить в ряды вооружённых сил. Каждый из них уверен – общими усилиями мы сможем приблизить победу, - говорит заместитель министра образования и молодежной политики области Елена Янина. – Такие плакаты – ещё одна часть нашей поддержки, как весточка из дома, как знак того, что мы гордимся ими и ценим их подвиг.- Хочу поздравить «Аргументы и Факты» с тем, что газета нашла новый формат общения с читателями. Теперь вы доносите нужные мысли не только словом, но и визуально, - подчеркнула начальник управления массовых коммуникаций правительства Владимирской области Екатерина Гуцаленко.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области, признался, что, услышав тему проекта, испытал некое волнение:- Многие авторы – совсем ещё молодые люди, и им выпала ответственность переосмыслить происходящие сейчас события. И они не подвели.Свет будущего в тёмном настоящемВыставка «Мы вместе. Россия и Донбасс» – часть проекта «Война и мир языком плаката», организованного Издательским домом «Аргументы и факты». В конкурсе участвовали как профессиональные, так и начинающие художники. За время его проведения прислали более 200 работ со всех уголков страны: Пскова, Санкт - Петербурга, Москвы, Смоленска, Рязани, Нижнего Новгорода, Перми, Чебоксар и, конечно же, Владимира.На первом этапе выбрали 30 лучших.Екатерина Белова одна из них. Больше недели студентка 3-го курса Педагогического института ВлГУ вынашивала идею для будущего плаката. Получилось лаконично, но очень информативно: автомат на фоне небесного цвета, а вместо смертоносных пуль – нежные ромашки. Небрежные линии дали сходство с детским рисунком – такого эффекта и добивалась автор.- Я хотела показать - все люди заслуживают мира – и здесь, и на Донбассе. Рано или поздно вместо оружия они возьмут в руки цветы. Мне хочется в это верить.Виталина Коровина, студентка того же вуза и тоже победительница первого этапа, поставила в приоритет минимализм и чёткие грани. На её плакате красное окно на чёрном фоне и надпись «Домой».- Нам предложили несколько тем. И я выбрала ту, которая отражала заселение людей на новые российские территории. Поэтому добавила в тёмный фон их прошлого яркий свет будущего, - пояснила Виталина.Выставка продлится до середины сентября.Посмотреть эти и другие работы можно на сайте проекта . До 30 сентября 2023 года вы можете прислать работы на выставку, а также принять в народном голосовании за лучшие плакаты. Присоединяйтесь!