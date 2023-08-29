Во Владимире поймали вора, укравшего спиннинги для рыбалки стоимостью более 56 тысяч...
Во Владимире поймали вора, укравшего спиннинги для рыбалки стоимостью более 56 тысяч рублей
43-летний житель Владимира обратился в полицию с заявлением о краже инвентаря для рыбалки стоимостью более 56 000 рублей.
Мужчина пояснил, что, собираясь на рыбалку, выставил у подъезда необходимое снаряжение, после чего стал загружать его в машину. Но забыл спиннинги, хранившиеся в тубусе. Когда он вернулся, он уже их не обнаружил.
Оперативники опросили возможных свидетелей и просмотрели запись с камеры видеонаблюдения, установленной во дворе жилого дома. Полицейские установили личность злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 29-летний житель Владимира. Фигурант был задержан и дал признательные показания. Как оказалось, украденные спиннинги он успел продать. Оперативники также установили покупателя, который не подозревал, что приобрел краденый товар.
Тубус со спиннингами возвращен владельцу.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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