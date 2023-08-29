Во Владимире поймали вора, укравшего спиннинги для рыбалки стоимостью более 56 тысяч...

Во Владимире поймали вора, укравшего спиннинги для рыбалки стоимостью более 56 тысяч рублей43-летний житель Владимира обратился в полицию с заявлением о краже инвентаря для рыбалки стоимостью более 56 000 рублей.Мужчина пояснил, что, собираясь на рыбалку, выставил у подъезда необходимое снаряжение, после чего стал загружать его в машину. Но забыл спиннинги, хранившиеся в тубусе. Когда он вернулся, он уже их не обнаружил.Оперативники опросили возможных свидетелей и просмотрели запись с камеры видеонаблюдения, установленной во дворе жилого дома. Полицейские установили личность злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 29-летний житель Владимира. Фигурант был задержан и дал признательные показания. Как оказалось, украденные спиннинги он успел продать. Оперативники также установили покупателя, который не подозревал, что приобрел краденый товар.Тубус со спиннингами возвращен владельцу.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото freepik.com