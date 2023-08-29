Европейские автогиганты уходят из страны, при этом восточные производители продолжают насыщать российский рынок. Во Владимире появилась обновленная модель автомобиля GAC – GS8. Среди

Европейские автогиганты уходят из страны, при этом восточные производители продолжают насыщать российский рынок. Во Владимире появилась обновленная модель автомобиля GAC – GS8. Среди заметного – авто больше своего предшественника. Модель предусмотрена для наших дорог – все комплектации с полным приводом и 8 – ступенчатой автоматической коробкой передач третьего поколения. В 4-цилиндровом бензиновом моторе стало на