Во Владимире прошла презентация новой модели автомобильного бренда GAC. Знаменательное событие для...

Во Владимире прошла презентация новой модели автомобильного бренда GAC.Знаменательное событие для Владимира – презентация нового GAC GS8 второго поколения. Гости оценили завораживающее шоу, увлекательную интерактивную презентацию автомобиля, выступления барабанщиков. Новое поколение GAC GS8 – это крупный семиместный кроссовер, который открывает практически безграничные возможности для автомобилистов. Всесторонний высокий уровень защиты от столкновений обеспечивает безопасность автомобиля. А новый дизайн салона, наполненный роскошью, впечатляет своим функционалом и простором.Презентация новой модели GAC GS8:Андрей Ковалев, директор дилерского центра GAC MOTORS в г.Владимир:- Модель джи эс 8, которую презентуем мы сегодня, это уже автомобиль нового поколения, в ктором представлены для удобства, для безопасности, для комфорта, для экстремальной поездки все условия.Автомобиль однозначно создан производить впечатление: удобная центральная консоль, комфортное пространство, неповторимый выразительный стиль. На презентации каждый смог пережить незабываемые чувства - от восхищения оснащенностью до удовольствия от тест-драйва.Любовь Петрова:- Даже нет слов, какая машина, мы постоянные клиенты этого салона, покупаем уже 5 машину// Она очень будет нам удобная//А дизайн какой, какой комфорт, и полежать, и посидеть, и очень умная машина, я считаю.По сравнению с первым поколением эта модель подросла в габаритах. Также представлена новая японская 8-ступенчатая трансмиссия Aisin третьего поколения. Изысканный интерьер формирует уникальный стиль автомобиля. Он идеально подойдет для вашей семьи и комфортных путешествий.