Во Владимире состоится награждение ветеранов подразделений особого риска А во Владимире сегодня...

Во Владимире состоится награждение ветеранов подразделений особого рискаА во Владимире сегодня наградят ветеранов подразделений особого риска, сообщает мэрия. Таких "ядерных героев" во Владимирской области на начало августа осталось всего 84.В сквере имени Зернова у памятного знака создателей ядерного щита страны состоится мероприятие, посвященное 74-ой годовщине со дня испытания первого ядерного заряда на Семипалатинском полигоне и 69-ой годовщине общевойсковых учений на Тоцком полигоне с применением ядерного оружия. В 12 часов дня ветеранам вручат памятные знаки и благодарственные письма из рук губернатора.