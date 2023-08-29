Во Владимире состоится награждение ветеранов подразделений особого риска
А во Владимире сегодня...
Во Владимире состоится награждение ветеранов подразделений особого риска
А во Владимире сегодня наградят ветеранов подразделений особого риска, сообщает мэрия. Таких "ядерных героев" во Владимирской области на начало августа осталось всего 84.
В сквере имени Зернова у памятного знака создателей ядерного щита страны состоится мероприятие, посвященное 74-ой годовщине со дня испытания первого ядерного заряда на Семипалатинском полигоне и 69-ой годовщине общевойсковых учений на Тоцком полигоне с применением ядерного оружия. В 12 часов дня ветеранам вручат памятные знаки и благодарственные письма из рук губернатора.