На время празднования, 2 сентября перекроют центральные улицы города. Кроме того, изменятся маршруты движения общественного транспорта. Так, например, троллейбусы не будут ходить по 2-му и

На время празднования, 2 сентября перекроют центральные улицы города. Кроме того, изменятся маршруты движения общественного транспорта. Так, например, троллейбусы не будут ходить по 2-му и 8-му маршрутам, автобусы пустят в объезд. Троллейбусные маршруты: № 1 – Будет обслуживаться автобусами большого класса по тарифам и с предоставлением льгот, предусмотренных в троллейбусе.Путь следования: «ул.Фатьянова – рынок «Слобода»