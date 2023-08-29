85-летняя пассажирка 18-го автобуса пострадала в ДТП во Владимире на улице Большая Нижегородская у дома №77. В автобус врезалась иномарка, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе ГИБДД.

85-летняя пассажирка 18-го автобуса пострадала в ДТП во Владимире на улице Большая Нижегородская у дома №77. В автобус врезалась иномарка, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе ГИБДД. Авария произошла сегодня в 10:45 утра. 73-летний водитель «Рено Сандеро» из Ивановской области хотел перестроиться с левой полосы на правую. По каким-то причинам он не заметил автобус «Мерседес», двигавшийся