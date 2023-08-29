Восьмилетней немецкой овчарке, работавшей в центре кинологической службы при УМВД России по Владимирской области, ищут хозяина. Собака уходит на пенсию, сообщили в пресс-службе

Восьмилетней немецкой овчарке, работавшей в центре кинологической службы при УМВД России по Владимирской области, ищут хозяина. Собака уходит на пенсию, сообщили в пресс-службе управления. Овчарку зовут Теам Зильбер Вассерфаль Аррива. Воспитанная и умная девочка всю жизнь помогала полицейским-кинологам стоять на страже порядка, а теперь «отправляется на заслуженный отдых». Овчарку готовы отдать безвозмездно. Договориться о встрече